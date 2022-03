Teklif yasalaşıyor, muhtar maaşları asgari ücretle eşitleniyor

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, TBMM'ye sunulan 23 maddelik kanun teklifinin içinde, muhtar maaşlarının 4 bin 253 liraya yükseltecek bir düzenlemenin olduğunu ve gelecek hafta yasalaşacağını söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen '2022 Muhtarlarla Buluşma Toplantısı'na katıldı. Can, Kırıkkale'ye hizmet etmek için seçildiğini ve görevlerinin de vatandaşa hizmet etmek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara önem verdiğini ifade eden Can, "Şu anda asgari ücretten yararlanamıyorsunuz. Bu kardeşinizde kanun teklifine imza attı. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi verdik. Bu hafta görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki haftada da yasalaşacak. Hiçbir hak kaybımız yok. Birinci aydan itibaren 4 bin 253 lira paranızı alacaksınız" dedi.

"HERKES KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK"

Enerji alanında önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Can, "Motor pompa enerji maliyeti ile suyu kazandığımız için zaten siz su parası toplayamıyorsunuz. Bunun üstünden de kalkamaz muhtarlar. Biz bunu yukarı da dile getirdik. Cumhurbaşkanımız, Enerji Bakanımıza talimat verdi. Güneş enerjisi sistemine geçmek için Enerji Bakanlığımız ayrı bir çalışma yapıyor. Bu çalışma ışığında artık uzun vadede herkes kendi elektriğini üretecek" diye konuştu.

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

(Hasan Ay/ İHA)