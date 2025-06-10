TEKKEKÖYFEST, 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak

TEKKEKÖYFEST, 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek Tekkeköy Eğitim Festivali (TEKKEKÖYFEST), 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek Tekkeköy Eğitim Festivali (TEKKEKÖYFEST), 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tekkeköy Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek festival kapsamında 19 Mayıs Ortaokulu ve Tekkeköy Meydanı'nda çeşitli etkinlikler yapılacak.

Festivalde TÜBİTAK, eTwinning, Erasmus+ projeleri ile okul içi projelerin tanıtıldığı stantlar, akıl ve zeka oyunları, matematik temelli eğitsel oyunlar, yüz boyama ve balon şişirme gibi aktiviteler, özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı gösteriler, palyaço gösterileri, interaktif eğlence alanları ve kostümleriyle öğrencilere hediyeler sunan tiyatro oyuncusu veliler yer alacak.

Yazarlar ile öğrencileri buluşturacak "Okur-Yazar Buluşması" ile Ateşböceği Etkinlik Tırı da festivalin ilk günü öğrencilerle buluşacak.

Festivalin ilk günü, saat 19.00'da Tekkeköy Meydanı'nda düzenlenecek açık hava sinema etkinliği ile sona erecek.

Festivalin ikinci günü ise eğitsel oyunlar, grup çalışmaları ve oryantiring faaliyeti olacak. İlçedeki liselerin tanıtım stantları aracılığıyla "Lise Tanıtım Günü" düzenlenecek, öğrencilere yönelik rehberlik ve eğitim planlamaları konusunda bilgilendirme yapılacak.

Festival, müzik öğretmenlerinin kapanış konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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