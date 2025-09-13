Tekkeköy Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Camisi İbadete Açıldı

Tekkeköy İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan Tekkeköy Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Camisi, ibadete açıldı.

Tekkeköy İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ahmet Deberoğlu, 2022 yılından itibaren arsanın tahsisinden okul ve yurt binalarına bakanlık bütçesi teminine, halının ikmaline kadar birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Uygulama camisiyle eğitim külliyelerinin güzel bir vizyona taşındığını belirten Deberoğlu, "Külliye, Anadolu ile Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin eğitim, kültür, spor ve ibadet ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak. Bu sayede Maarif Yüzyılı Türkiyesi'ne yakışır, ülkemize değer katan örnek bir proje okulunun külliyesini camimizle tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.

Eksiklerin kısa sürede giderileceğini aktaran Deberoğlu, öğrenciler, veliler, hayırseverler ve vatandaşların katılımıyla geniş katılımlı açılış gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.