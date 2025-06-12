Tekkeköy Eğitim Festivali Başladı

Samsun'da bu yıl ilki düzenlenen Tekkeköy Eğitim Festivali (TEKKEKÖYFEST), başladı.

Tekkeköy Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs Ortaokulu bahçesinde organize edilen festivalde, TÜBİTAK, eTwinning ve Erasmus+ projeleri ile okul içi projelerin tanıtıldığı stantlar yer aldı.

Ziyaretçiler, akıl ve zeka oyunları, matematik temelli eğitsel etkinlikler, yüz boyama, balon şişirme aktiviteleri ve palyaço gösterileriyle festival boyunca çeşitli etkinliklere katılma fırsatı buldu.

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, festivalin açılışındaki konuşmasında, eğitimin ülkelerin varlığını sürdürebilmesi için en temel unsur olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın en kıymetli topraklarında yaşıyoruz. Bu topraklarda var olmanın ve kalıcı olmanın yolu eğitimden, bilimden ve teknolojiden geçiyor." dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Candal da sanayinin önemine işaret ederek, "Bölgemiz bir sanayi bölgesi. Tarım da var ama Tekekköy'ü geleceğe taşıyacak olan endüstriyel sanayi. Bu nedenle çocuklarımızı teknolojik gelişmelere uygun şekilde yetiştirmeliyiz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ise ilçe genelinde eğitimden sanata, kültürden dijital dönüşüme kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Eğitim öğretim yılı boyunca ilçenin her köşesinde çok yönlü faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Uzunlar, "Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimizin sergilerini içeren 28 stantla festivalimizi açtık. Yarın ortaokul ve lise öğrencilerimizin hazırladığı 41 stant ziyaretçilere sunulacak." ifadesini kullandı.

Festival, yarın sona erecek.