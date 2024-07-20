Samsun'da Şehitlik Bakım ve Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Çırakman Mahallesi Şehitliği'nde, Tekkeköy Belediyesi tarafından bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapıldı. Şehit ailelerinin talebi üzerine gerçekleştirilen peyzaj düzenlemesiyle, şehitlerin hatıraları yaşatılmaya devam edilecek.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Çırakman Mahallesi Şehitliği'nde bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Şehit ailelerinin talebi üzerine Tekkeköy Belediyesi tarafından Çırakman Mahallesi Şehitliği'nde peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mustafa Candal, şehitlerin hatıralarını yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.