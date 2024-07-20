Samsun'da Şehitlik Bakım ve Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Çırakman Mahallesi Şehitliği'nde bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Şehit ailelerinin talebi üzerine Tekkeköy Belediyesi tarafından Çırakman Mahallesi Şehitliği'nde peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Candal, şehitlerin hatıralarını yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.