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Tekkeköy'deki Okul Bahçesine Yorgun Mermi İsabet Etti

Tekkeköy'deki Okul Bahçesine Yorgun Mermi İsabet Etti
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan bankaya yorgun mermi isabet etti. Olayın ardından polis ekipleri incelemelere başladı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan banka yorgun mermi isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ndeki Adeka Ortaokulu'nda öğrenciler, bahçede yer alan banklardan birinde mermi çekirdeği bulunduğunu gördü.

Öğrencilerin haber verdiği okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, yorgun merminin isabet ettiği bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Polis, yorgun merminin nereden geldiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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