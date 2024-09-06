Tekkeköy'deki imalathanede ikinci kez yangın çıktı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İmalathanede meydana gelen yangında hasar meydana geldi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki imalathanede bir ay arayla ikinci kez çıkan yangın söndürüldü.
İlkadım Sanayi Sitesi'nde 3 katlı mobilya mağazasının birinci katındaki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mağazanın 3. katına da sıçrayan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında, imalathanede hasar meydana geldi.
İmalathanede yaklaşık bir ay önce çıkan yangında da hasar oluşmuştu.