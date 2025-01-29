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Tekkeköy'de Yöresel Ev Yemekleri Etkinliği Düzenlendi

Tekkeköy'de Yöresel Ev Yemekleri Etkinliği Düzenlendi
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan etkinlikte yerel lezzetler tanıtıldı. Kaymakam Zengince, ilçenin tarihi önemine vurgu yaparken, Belediye Başkanı Candal kültürel mirasa sahip çıkmanın gerekliliğini belirtti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen etkinlikte yöresel ev yemekleri tanıtıldı.

Tekkeköy Kaymakamlığı ile Tekkeköy Belediyesi iş birliğinde ilçe merkezindeki tarihi tren garında yapılan etkinlikte vatandaşlar keşkek, pide, mısır ekmeği gibi Samsun mutfağına özgü lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Etkinlikte, ilçenin kurucusu olarak kabul edilen Şeyh Yusuf Zeynüddin Hazretleri de anıldı.

Kaymakam Enver Hakan Zengince, ilçenin tarihi önemine dikkati çekerek, "Tekkeköy'ün öne çıkan bir özelliği var, hem insanlık tarihinin gelişim sürecini hem de Anadolu topraklarının Türk yurdu olmasının tarihsel gelişim sürecini burada görebiliyorsunuz." dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Candal ise kültürel mirasa sahip çıkmanın önemli olduğunu dile getirerek, "Sayın Kaymakamımızın öncülüğünde yemeklerimizi tanıtmak için bir araya geldik. Tekkeköy tarihin doğduğu yerdir, bugün de sanayinin ve insanların refah içinde yaşadığı bir ilçedir. Burada hem tatlarımızı, yemeklerimizi tadacağız hem de tarihte yolculuk yapacağız. Bu tanıtımı düzenlediği için Kaymakamımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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