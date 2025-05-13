Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek

Trump, İstanbul'a gelmek için şartını açıkladı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü

İlk durakta yorgun düştü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Tekkeköy'de Yeni Devlet Hastanesinin Yer Teslimi Yapıldı

Tekkeköy'de Yeni Devlet Hastanesinin Yer Teslimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından ikmal ihalesi tamamlanan yeni devlet hastanesinin yer teslimi gerçekleştirildi. 250 yatak kapasitesi ile bölge halkına sağlık hizmeti sunacak hastane, 550 takvim günü içinde tamamlanacak.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ikmal ihalesi tamamlanan yeni devlet hastanesinin yer teslimi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ikmal ihalesi tamamlanan Tekkeköy Devlet Hastanesinde, yeni yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Yapım süresi 550 takvim günü olarak belirlenen hastane tamamlandığında, 250 yatak kapasitesi, 83 poliklinik, 27 yoğun bakım yatağı, 6 ameliyathane, 12 yataklı palyatif bakım merkezi, 18 cihazlı diyaliz merkezi ve 10 diş ünitesiyle hizmet verecek.

Yeni hastanenin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminin önemli ölçüde kolaylaşması bekleniyor.

Yer teslim törenine, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökhan Kahriman, Destek Hizmetleri Başkanı Arslan Kayhan ile başkan yardımcıları Özcan Şenyurt ve Ahmet Genç katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.