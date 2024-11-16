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Tekkeköy'de Üreticilere Bilgilendirme Toplantısı

Tekkeköy'de Üreticilere Bilgilendirme Toplantısı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği 'Cuma Buluşmaları' programı kapsamında Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çiftçilere tarımsal üretim planlaması ve kahverengi kokarca ile mücadele konularında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Samsun'un Tekkeköy ilçesinde de üreticiler bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Başköy Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve kahverengi kokarca ile mücadele konularında bilgi verdi.

Kahverengi kokarcaya karşı yürütülen kışlak mücadelesine ilişkin detayların aktarıldığı toplantıda, çiftçilerin talepleri ve sorunları dinlendi.

Programda, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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