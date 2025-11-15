Tekkeköy'de Otları Yakarken Yaralanan Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bahçesindeki otları yakarken kıvılcım nedeniyle giysileri tutuşan 66 yaşındaki Rukiye Karaduman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otları yakarken üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle giysileri tutuşan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Karaperçin Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Rukiye Karaduman, 7 Kasım'da evinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı sırada üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle giysileri tutuştu.
Alevlerin büyümesi sonucu yaralanan Karaduman, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alınan kadın, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel