Tekkeköy'de Muhtarlara Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, muhtarlara yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde teknoloji bağımlılığı, madde kullanımı, tek ebeveynli ailelerde iletişim ve bilinçli medya kullanımı konuları ele alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, muhtarlara yönelik bilgilendirme eğitim programı düzenlendi.
Tekkeköy Kaymakamlığı bünyesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Tekkeköy Sosyal Hizmet İrtibat Birimi tarafından muhtarlara yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
Eğitim kapsamında teknoloji bağımlılığı, madde kullanımı, tek ebeveynli ailelerde iletişim ve bilinçli medya kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Aileyi güçlendirme ve toplumsal farkındalığı artırma amacıyla düzenlenen programda muhtarların mahallelerinde toplumsal destek ve bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel