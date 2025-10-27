Haberler

Tekkeköy'de Koyun Sürüsüne Çarpan Sürücü Hakkında İddianame

Tekkeköy'de Koyun Sürüsüne Çarpan Sürücü Hakkında İddianame
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde koyun sürüsü götüren çobana çarpıp ölümüne neden olan sürücü hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede her iki tarafın da kusurlu olduğu belirtildi.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, yol kenarında koyun sürüsünü götüren çoban Ali Şener'e (64) çarpıp ölümüne neden olan İ.C. (73) hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, her iki tarafın da kusurlu bulunduğu belirtildi.

Kaza, 1 Ekim'de saat 18.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi Büyüklü Bulvarı'nda meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında İ.C.'nin kontrolünü yitirdiği 55 RZ 317 plakalı otomobil, yol kenarında koyun sürüsünü götüren Ali Şener'e çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Ali Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şener'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Gözaltına alınan İ.C. emniyetteki ifadesinde, "Aşırı yağmur yağıyordu. Karanlık ve yağmurlu olduğundan yol gözükmüyordu. Bir anda karşıma koyun çıktı. Frene bastığımda önce koyuna sonra Ali Şener'e çarptım. Olay sırasında hızlı değildim. Hayatımda ilk kez kaza yaptım" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.C. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. 'Mala zarar verme' suçlamasına ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi. İddianamede, Ali Şener'in beden travmasına bağlı kafatası, kemik kırıkları ile beyin kanaması sebebiyle yaşamını yitirdiği yazıldı. Ayrıca iddianamede yazılan bilirkişi raporunda ise "Kazanın oluşumunda yaya Ali Şener'in 'Yerleşim yerleri dışında kara yollarında taşıt yolu üzerinde hayvan bulundurmak' kuralını, sürücü İ.C.'nin ise 'Aracın hızını görüş, yol ve hava durumunun gerektiği şartlara uydurmamak' kuralını ihlal ettiği, her iki tarafın da kusurlu olduğu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Bahis skandalı büyüyor: Futbolun en önemli aktörleri de işin içinde
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.