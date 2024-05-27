Üye Girişi
Haberler

Tekkeköy'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 'Gazze ölüyor vicdanlar zalime dur diyor' çağrısıyla protesto edildi. Vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla ilçe meydanında toplandı ve İsrail'in Gazze'ye zulmünü kınadı. Eğitimci Ahmet Deberoğlu, konuşmasında Filistin'e sahip çıkmanın insanlık ve dini bir görev olduğunu vurguladı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, "Gazze ölüyor vicdanlar zalime dur diyor" çağrısıyla protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla ilçe meydanında toplandı.

" Gazze'ye selam direnişe devam" ve "Özgür Filistin", "Kahrolsun İsrail" sloganları atan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye zulmünü kınadı.

Sivil toplum kuruluşları adına konuşma yapan eğitimci Ahmet Deberoğlu, "Kıymetli Tekkeköylüler, Filistin konusunda duyarlılığınız için yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Soykırımlar ve zulümlere karşı beraberliğimizi her zaman diri tutmalıyız. Gazze'ye sahip çıkmak hem insanlık hem de dini bir görevdir. İsrail ürünlerini ısrarla boykota devam edelim. Ülkemizin yerli ürünlerini tercih etme konusunda ısrarcı olalım." dedi.

Meydanda mehter takımı gösteri sundu, Gazze sergisi açıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından vatandaşlar dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Tekkeköy Samsun İsrail Gazze Dış Politika Politika Güncel Haberler

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

 'Lig'in en iyi antrenörü benim' diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

"Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi 'Çözüm kısırlaştırma' diyor

Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title