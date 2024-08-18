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Tekkeköy'de İlim Yayma Cemiyeti, 7. yaz Kur'an okulu mezunlarını verdi

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen 7. yaz Kur'an okulu mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen 7. yaz Kur'an okulu mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şubesi avlusunda gerçekleştirilen programda, öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, hadis demeti, Mescid-i Aksa şiiri, "Özgür Filistin" tiyatrosu, mazlum ülkelere destek oratoryosu, dua şenliği ve ilahiler seslendirdi.

Programda konuşan Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, "İlim ve irfan yolunda Kur'an'ın 'Oku' emri doğrultusunda gerçekleştirilen bu değerli çalışmaların anlamlı ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Medeniyetin inşasında gençlerimizin sağlıklı temeller üzerinde dinini ve diyanetini öğrenmesi büyük önem arz ediyor. Bu eğitim sürecini yürüten İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şubesi'ne ve hocalarına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ise gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Gençler için yapılacak her türlü güzel faaliyetin yanında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Şube Başkanımız Ahmet Deberoğlu'nun ilçemize ve halkımıza değer katan çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bu vesileyle gençlere hizmet veren hocalarımıza, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum," dedi.

Şube Başkanı Ahmet Deberoğlu da selamlama konuşmasında, yaz okuluna çocuklarını gönderen ve destek veren velilere, öğrencilere ve iki aylık süreçte maddi ve manevi katkı sağlayan gönüllülere teşekkür etti. Deberoğlu, "Erdemli bir toplum için İlim Yayma Cemiyeti olarak halkımızın taleplerini her daim bekliyoruz." diye konuştu.

Program sonunda, tüm dua ve sureleri eksiksiz okuyabilen öğrencilere, yaz okulunun hatırası olarak isimlerine özel bardaklar hediye edildi. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere başarı belgeleri, diğer öğrencilere ise katılım belgeleri ve Filistin bayrağı desenli anahtarlıklar takdim edildi. Hocalara da teşekkür hediyeleri verildi.

Programda katılımcılara ikramlarda bulunulurken, etkinlik sonunda ise Tekkeköy Belediyesi tarafından dondurma dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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