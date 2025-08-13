Tekkeköy'de 'Etnospor' Projesinin Finali Yapıldı

Tekkeköy'de 'Etnospor' Projesinin Finali Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleşen 'Tarihin Doğduğu Kentte Etnospor' projesinin final etkinliği, geleneksel spor dallarının tanıtımı ve çeşitli gösteriler ile renkli anlara sahne oldu. Etkinliğe yerel yöneticiler ve çeşitli protokol üyeleri katıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kaymakamlık, Tekkeköy Belediyesi, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Tarihin Doğduğu Kentte Etnospor" projesinin finali gerçekleştirildi.

Geleneksel spor dallarının tanıtıldığı, çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğin ilçenin kültürel mirasına sahip çıkma açısından önemli olduğu belirtildi.

Etkinliğe, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Balın, İlçe Müftüsü Hayrettin Kılıçbay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Tüfek, MHP İlçe Başkanı Rıfat Bülbül ve Özel Kalem Müdürü Hakan Süzer katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.