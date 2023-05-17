Tekkeköy'de beton köprü ile ulaşım kolaylaşacak

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kirazlık ve İstiklal mahallelerini birbirine bağlayacak beton köprünün yapımı sürüyor.

Tekkeköy Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Cemal Yeşilyurt Bulvarı projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kirazlık Mahallesi'nde bulunan demir köprünün 6 günlük çalışmayla yeni yerine taşınmasının ardından aynı yerde bir beton köprü yapımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi adına yapılan çalışmalarda köprü ayaklarının yapımı için demir bağlama ve kalıp hazırlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Kirazlık Köprüsü'nün yapımının hızla sürdüğünü belirterek, "Prestij bulvarlarımızdan biri olacak Cemal Yeşilyurt Bulvarı'mızın geçişlerini sağlayacak köprümüz, vatandaşlarımıza daha güvenli bir köprüde daha hızlı ulaşım imkanı sağlayacak. Bu konuda tüm özveriyi ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e, ilçemizdeki daha birçok çalışmanın talimatını verip yakından takip ettiği için ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.