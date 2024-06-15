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Tekkeköy'de Arife Pazarı Kuruldu

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel Arife Pazarı kuruldu. Vatandaşlar, giyeceklerden yiyeceklere, bayram çikolatasından diğer ihtiyaçlara kadar birçok ürünü pazarda bulma imkanına sahip oluyor. Pazarda tezgah açan esnaf, hem bütçelerine katkı sağlamak hem de vatandaşlara hizmet etmek için çalışıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel Arife Pazarı kuruldu.

Vatandaşlar, giyeceklerden yiyeceklere, bayram çikolatasından diğer ihtiyaçlara kadar birçok ürünü pazarda bulma imkanına sahip oluyor.

Çarşamba'dan gelerek pazarda tezgah açan Zekai Doğan, her arife günü Tekkeköy'de ayrı bir bayram heyecanı yaşandığını belirterek, "Buraya pazar kuruluyor, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılıyor, birbiriyle kaynaşıyor ve alışveriş yapıyorlar. Biz de buraya ufak da olsa bir katkıda bulunuyoruz. Hem bütçemize hem de vatandaşa hizmet ediyor, işimizi yapıp rızkımızı kazanmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Tekkeköy Samsun Yaşam Güncel Haberler

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