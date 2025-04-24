Tekkeköy'de 23 Nisan Fener Alayı Coşkusu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Tekkeköy Atatürk İlkokulu önünden başladı. Kaymakam Enver Hakan Zengince, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı fener alayı, Kent Müzesi önünde sona erdi.

Fener alayında, katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle marşlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş sonunda Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, "Tüm katılımcıların ve Tekkeköy halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.