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Tekkeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü fırınları denetledi

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Tekkeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, fırınları genel temizlik, hijyen ve gramaja yönelik denetledi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Tekkeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, fırınları denetledi.

Zabıta ekipleri ve Veteriner İşleri Müdürü Levent Çakman, işletmeleri ziyaret ederek genel temizlik, hijyen ve gramaja yönelik kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde önemli bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Çakman, fırınları denetlerken hijyen ve gramaj konularına azami özen gösterdiklerini belirterek, "Fırıncılar Odasının tarifelerine uyarak gramajları kontrol ediyoruz. Bugün 13 fırını denetledik, hepsi gıda kodeksine uygun çıktı. Bazı fırınlarda 5-10 gramlık fazlalık bile vardı. Ayda bir rutin olarak fırınları, kasapları, gerekirse marketleri denetleyerek halkımızın sağlığına uygun şartları sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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