Tekkeköy Belediyesi Ulaşım Atağına Devam Ediyor

Tekkeköy Belediyesi, kırsal mahallelerde ve kent merkezindeki yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asfalt, parke taş, sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmaları ile ilçenin ulaşım ağını güçlendiren belediye, vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlıyor.

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi başlattığı ulaşım atağı ile kırsal mahallelerde ve kent merkezindeki yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zeminin yapısına göre asfalt, parke taş, sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri ilçe tarihinin en kapsamlı ve planlı asfalt atağına da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışma ile mevcut zemin yenilenip iyileştirilerek vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanıyor.

Belediye ekipleri kent merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede Gökçedere Mahallesi'nde yol genişletme, elek altı malzeme serim işlemleri ile birlikte sathı kaplamaya hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Balcalı Mahallesi'nde bir yolda ise genişletme, zemin sıkılaştırma, altyapı çalışmalarımız ile birlikte yol üst yapı çalışmalarına hazırlanıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Ekiplerimiz her koşulda dağları, tepeleri aşarak tüm zorlu şartları ortadan kaldırarak hizmetlerimiz ile ilçemizin her köşesini buluşturuyor. İlçemizin dört bir yanında bölgenin yapısına göre modern, konforlu yollarla ulaşım ağımızı güçlendiriyoruz. İlçemize olan sevdamız ile vatandaşlarımıza gelecekte daha iyi bir yaşam ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Bugün hem kırsal hem de kent merkezinde çalışmalarımız sürüyor. Alanın yapısına göre farklı malzemelerle yol yapım çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN