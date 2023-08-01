Tekkeköy Belediyesi, ilçe merkezinde ulaşım çalışmalarına başlıyor

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, "İlçe merkezimizde bulunan bulvarlar ve caddelerimizde kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz" dedi.

Tekkeköy Belediye Meclisi Ağustos Ayı İlk Oturumu Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında gerçekleştirildi. 2 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

Toplantıda ilçede yapılacak ulaşım yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, "İlçe merkezimizde bulunan bulvarlar ve caddelerimizde kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz. Bu yıl içerisinde yapacağımız çalışmalarla ilçe merkezimizde ulaşım altyapısını çok daha güçlendireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliğinde ilçe merkezimizde bulunan bulvarlar ve caddelerimiz için gerekli tespitleri yaptık. Sıcak karışım asfalt çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde başlatarak modern ve konforlu yollarımızı vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" diye konuştu. - SAMSUN