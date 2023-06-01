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Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

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Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı Meclis Başkanvekili Aydın Karmil yönetiminde gerçekleştirildi. Şehri ilgilendiren önemli kararların alındığı toplantıda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı Meclis Başkanvekili Aydın Karmil yönetiminde gerçekleştirildi.

Şehri ilgilendiren önemli kararların alındığı toplantıda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Karmil, "14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerin sonuçları itibarıyla özelde ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

2 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda, maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milletvekili Seçimleri Tekkeköy Aydın Güncel Haberler

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