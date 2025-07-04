Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Yarışmalarda Başarı

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Yarışmalarda Başarı
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Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yıl içinde katıldıkları çeşitli spor yarışmalarında birçok il derecesi elde ederek, önemli başarılara imza attı.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yıl içinde yapılan çeşitli yarışmalarda derece elde etti.

Lise öğrencileri, küçük erkeklerde tırmanışta Samsun il birinciliği ile Türkiye beşinciliği, atletizmde 1500 ve 3 bin metre koşuda il birinciliğinin ardından puanlı atletizmde il ikinciliği, gençler kros müsabakalarında il ikinciliği, bilek güreşinde gençler kategorisinde il ikinciliği ve üçüncülüğü, yıldız erkekler bilek güreşinde il ikinciliği ve dördüncülüğüne kazandı.

Floor curlingde yıldız erkeklerde il ikincisi olan öğrenciler, yıldız kızlarda il dördüncüsü, genç erkeklerde yüzmede il ikincisi, geleneksel Türk okçuluğunda genç erkeklerde il ikincisi, genç erkekler hentbolda il ikincisi, genç kızlar voleybolda il ikincisi, muaythai küçük erkekler kategorisinde de il ikincisi oldu.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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