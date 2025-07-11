Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mezunlar Buluşması Etkinliği

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mezunlar Buluşması Etkinliği
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Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Mezunlar Buluşması Pilav Günü' etkinliği, mezunlar ve öğretmenlerin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi. Okul müdürü etkinliğin geleneksel hale geleceğini duyurdu.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ilk kez "Mezunlar Buluşması Pilav Günü" etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda mezunlar ve öğretmenler bir araya geldi.

Okul müdürü Coşkun Yıldız, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşları ve öğretmenlere teşekkür ederek, mezunlar buluşmasının geleneksel hale getirileceğini ifade etti.

Etkinlikte pilav ikramında bulunuldu.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile sivil toplum kuruluşu üyeleri ve okuldan mezun olanlar katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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