Tekirdağlı Öğrenciler Çanakkale'yi Geziyle Tanıdı

Tekirdağlı lise öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığının "110. Yılda 110 Bin Genç" projesi kapsamında Çanakkale'yi gezdi.

Tekirdağlı lise öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığının "110. Yılda 110 Bin Genç" projesi kapsamında Çanakkale'yi gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ve Saray İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce, Saray ilçesindeki lise öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi gerçekleştirildi.

Rehber eşliğinde yapılan gezide öğrenciler, Conk Bayırı, 57. Alay Şehitlik Anıtı, Hilal-i Ahmer Hastanesi gibi tarihi noktaları ziyaret etti.

Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yerinde hissetme imkanı bulan öğrenciler, milli birlik, fedakarlık ve vatan sevgisinin önemini hatırlatan duygusal anlara tanıklık etti.

Program, şehitler için okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
