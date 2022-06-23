Tekirdağlı Kasap: Eskiden Bir Haftada 600-700 Hayvan Kesilirken Şimdi 150 Hayvana Düşmüş Durumda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener'in "Haftada bir kilo et alan sabit müşterileriniz şimdi ne yapıyor" diye sorduğu bir kasap, "İşler malum, anlatmaya gerek yok. Üç haftada bir geliyor. Eskiden Tekirdağ'da, mezbahada bir haftada 600-700 hayvan kesilirken şimdi 150 hayvana düşmüş durumda" yanıtını verdi.

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini bugün Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sürdürdü. Kendisini karşılamaya gelen yurttaşlara seslenen Akşener, şunları söyledi:

"Seni dinlemiyorlar kardeşim. Senin derdini duymuyorlar kardeşim. Ama seçime giderken seni 'şucu-bucu' deyip, itham edip ve kardeşi kardeşe düşürüp, 'ceketimi assam oy alırım' hesabıyla çırak çıkan sensin, kazığı yiyen sensin.

"HAYVANLARI ORUCA MAHKUM EDEN UTANSIN"

Gebe ineğini kesime götürdüğü için ağlıyor. Bunu onlar söylüyor. Benim sözlerim değil. 7 tane ineğini memelerinden süt damlayarak kesime gönderiyor ve ineklerin sahibi genç kardeşim, karşımda sinir krizi geçiriyor. Kayseri'de bir besici kardeşim, ağlayarak, 'Abla, ben ineklerime oruç tutmayı öğretiyorum' dedi. Bu, 'az yem veriyorum, açlığa alıştırıyorum' demek. Bunu Manisa'da söylediğim zaman AK Partili bir yönetici, 'Hayvanlar oruç tutmaz' dedi. Elbet oruç tutmaz. Hayvanları oruca mahkum eden utansın.

Sizin dertlerinizle ilgilenmek, o dertleri görmek, o dertlerinin çaresini üretmek, daha sonra sizin karşınıza çıkıp rekabet etmek siyasetçinin işidir. 'Ben daha iyi hizmet ederim' demek siyasetçinin işidir. Yoksa sana parmak sallayarak 'Sen şucusun-bucusun' deyip, manevi değerlerinizle oynayıp sizi birbirinizle düşman ederek oy almak siyasetçinin işi değildir. Buraya, benim gibi herkesi getireceksiniz, karşınızda resmi tazim durduracaksınız. El ele verip bu harami düzeni, sandıkta, helal oylarınızla birlikte attaya gönderip emekliye sevk edeceğiz inşallah.

"SANDIKTA HELAL OYLARINIZLA HEPSİNİ EMEKLİYE SEVK EDECEĞİZ"

Birbirimizi beraber kurtaracağız. Önce sandığa gidilecek. Çiftçi gidecek, 'Gübre alamadım, Hariri'nin cebine 24 milyar lira koydular' deyip oyunu atacak. Esnaf gidecek, 'Her gün zam geliyor, insanların alım gücü düştü, ben siftah yapamıyorum' deyip gereğini yapacak. Sonuç itibariyle 5-10-11 maaşlı danışmalar için, 92 puanla atanamamış, 58 puanla atanmış gençler için, atanamamış öğretmenler için, açlığa mahkum edilmiş emekliler için; sizi düşünmeyen, sizi adam yerine koymayan bu iktidar için, bu zihniyet için sandıkta, helal oylarınızla hepsini emekliye sevk edeceğiz. El ele verip bu harami düzeni birlikte emekliye sevk edeceğiz."

" ESKİDEN TEKİRDAĞ'DA BİR HAFTADA 600-700 HAYVAN KESİLİRKEN ŞİMDİ 150 HAYVANA DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Akşener, daha sonra esnafın sorunlarını dinledi. Akşener'in "İşler nasıl" diye sorduğu bir esnaf, "İyi değil, zamlardan dolayı şikayetçiyiz. Sürekli zam, sürekli zam. Geçen yıl 8,5 liraya aldığımız ürünü bugün 45 liraya alıyoruz. Çok büyük bir enflasyon var" dedi.

Akşener'in sohbet ettiği bir çalışan ise "Müşterinin alım gücü de kötü, fiyat sorup geri dönenler var. Evliyim, eşim emekli, maaşı 2 bin 500. Valla ben çalışıyorum. 7 bin lirayla ayakta durmaya çalışıyoruz. Çocuğum yok, o yüzden Allah çocuğu olanlara selamet versin" diye konuştu.

Akşener'in "Haftada bir kilo et alan sabit müşterileriniz şimdi ne yapıyor" sorusuna bir kasap, "İşler malum, anlatmaya gerek yok. Üç haftada bir geliyor. Eskiden Tekirdağ'da, mezbahada bir haftada 600-700 hayvan kesilirken şimdi 150 hayvana düşmüş durumda" yanıtını verdi.

ANKA / Güncel