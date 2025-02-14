Tekirdağlı Kadın Girişimciler Pazarı ile Ekonomiye Katkı

Tekirdağlı kadınlar Kadın Girişimciler Pazarı'nda ürettikleri el emeği ürünleri satarak hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından 3 ay önce kadınlar için Kadın Girişimciler Pazarı kuruldu.

Kadınlar evlerinde ördükleri patik, yelek, süs eşyası ile kendi yaptıkları gıda ürünlerini pazarda satmaya başladı.

Haftada 3 gün açılan pazarda kadınlar ürünlerinin satışını yaparak ev ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanın Hülya Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlar için kurdukları pazarın güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Süleymanpaşa Kent Konseyi olarak kadınlarımızın emeğini, üretkenliğini desteklemekten büyük gurur duyduklarını aktaran Çetin, "Kadın Girişimciler Pazarımız hem kadın emeğini görünür kılmak, hem de yerel ekonomimize katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu proje kadınlarımızın el emeği ürünlerini doğrudan halkla buluşturduğu, girişimcilik ruhlarını güçlendirdiği ve dayanışmayı arttırdığı bir platformdur. Kadınlarımızın her zaman yanındayız, onların başarılarını desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki kadın güçlenirse toplum güçlenir." dedi.

Emekli Arzu Uslu da pazarda boş vaktini değerlendirdiğini belirterek, "Burada patik örüyorum, tülbent, sabunluk, bebek yelekleri, ufak tefek süsler yapıyorum. Kendi aileme katkıda bulunmaya çalışıyorum. Başka arkadaşlarımın, emekli kadınların, ihtiyacı olanlarlar vaktimizi burada güzel değerlendiriyoruz." diye konuştu.