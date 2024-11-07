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Tekirdağlı Balıkçılar Poyrazın Dinmesini Bekliyor

Tekirdağlı Balıkçılar Poyrazın Dinmesini Bekliyor
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Tekirdağ'da balıkçılar, üç gündür etkili olan sert poyraz nedeniyle denize açılamadıkları için limanda ağ bakımına devam ediyor. Kooperatif Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgarın dinmesiyle birlikte palamut, lüfer, istavrit ve hamsi avlamak için tekrar denize açılmayı umduklarını belirtti.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atmak için 3 gündür etkili olan poyrazın dinmesini bekliyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 3 gündür sert estiğini söyledi.

Hafta sonuna kadar poyrazın devam etmesini beklediklerini belirten Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması balıkçıları olumsuz etkiliyor. Denize açılamayan balıkçılar limanda ağ bakımlarını yapıyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Rüzgarın dinmesiyle denize açılacak arkadaşlar palamut, lüfer, istavrit ve hamsi avlamaya devam edecek." dedi.

Balıkçı Önder Dedeler de poyrazdan dolayı mecburi paydos yaptıklarını dile getirdi.

Yeniden denize açılana kadar eksikliklerini tamamlayacaklarını belirten Dedeler "Rüzgarın dinmesiyle birlikte yeniden denize ağ atarak nasibimizi arayacağız. İnşallah deniz yüzümüze güler ve kıyıya bol balıkla gelmek nasip olur." diye konuştu.

Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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