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Tekirdağlı Balıkçılar Poyraz Nedeniyle 5 Gün Ava Çıkamadı

Tekirdağlı Balıkçılar Poyraz Nedeniyle 5 Gün Ava Çıkamadı
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Marmara Denizi'nde sert esen poyraz nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar, denize açılamadı ve teknelerinin bakımını yaparak hava koşullarının düzelmesini bekliyorlar.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür ava çıkamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 5 gündür sert estiğini söyledi.

Balıkçıların zorunlu paydosunun devam ettiğini aktaran Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması, balıkçıları olumsuz etkiliyor. Denize açılamayan balıkçılar, limanda ağ bakımlarını yapıyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar, ağ atmaya başlayacak." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da poyrazdan dolayı mecburi paydos yaptıklarını dile getirdi.

Yeniden denize açılana kadar eksikliklerini tamamlayacaklarını belirten Oğuz, "Rüzgarın dinmesiyle yeniden denize ağ atarak ekmek mücadelesine başlayacağız." diye konuştu.

Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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