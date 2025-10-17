Tekirdağlı Balıkçılar Poyraz Nedeniyle 2 Gün Ava Çıkamadı

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 2 gündür ava çıkamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.

Balıkçıların limanda tekne ve ağ bakımı yapacağını ifade eden Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini dile getirdi.

Balıkçı Okan Yılmaz da rüzgar sert estiği için limanda beklediklerini ifade etti.