Üye Girişi
Haberler

Tekirdağlı Balıkçılar, Marmara'da Umduğunu Bulamadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'ne açılan Tekirdağlı balıkçılar, az miktarda palamutla karşılaştı. Balıkçılar, Karadeniz'de bol balık umuduyla yeni sezona devam edecek.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde umduklarını bulamadı.

Marmara'da balıkçıların ağlarına az miktarda palamut takılmasından dolayı Karadeniz'e giden Tekirdağlı balıkçılar kıyıya bol balıkla dönmek için emek harcayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların yeni sezonda nasiplerini Karadeniz'de arayacağını söyledi.

Balıkçıların Marmara'da umduğunu bulamadığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Sezon başında balıkçı arkadaşlarımız bir süre burada avlanmasına rağmen denizden istediklerini alamadı. Burada palamudun az olmasından dolayı balıkçılar Karadeniz'e yöneldi. Karadeniz'de bu sıralar palamut bol, bir süre daha balıkçılar faaliyetlerini orada sürdürecek. Bu sene palamut senesi olacak. Balıkçıların yüzünün güleceği bol avcılığın olduğu bir sezon olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Pehlivanoğlu, bir ay içinde Marmara'da da palamudun artmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Marmara Denizi Balıkçılık Denizcilik Karadeniz Marmara Ekonomi Güncel Çevre Yaşam

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne?
title