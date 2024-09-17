Tekirdağlı Balıkçılar, Marmara'da Umduğunu Bulamadı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde umduklarını bulamadı.

Marmara'da balıkçıların ağlarına az miktarda palamut takılmasından dolayı Karadeniz'e giden Tekirdağlı balıkçılar kıyıya bol balıkla dönmek için emek harcayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların yeni sezonda nasiplerini Karadeniz'de arayacağını söyledi.

Balıkçıların Marmara'da umduğunu bulamadığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Sezon başında balıkçı arkadaşlarımız bir süre burada avlanmasına rağmen denizden istediklerini alamadı. Burada palamudun az olmasından dolayı balıkçılar Karadeniz'e yöneldi. Karadeniz'de bu sıralar palamut bol, bir süre daha balıkçılar faaliyetlerini orada sürdürecek. Bu sene palamut senesi olacak. Balıkçıların yüzünün güleceği bol avcılığın olduğu bir sezon olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Pehlivanoğlu, bir ay içinde Marmara'da da palamudun artmasını beklediklerini belirtti.