Tekirdağlı Balıkçılar Lodos Nedeniyle Ava Çıkamadı

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle ava çıkamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların lodos nedeniyle denize açılamadığını söyledi.

Balıkçıların limanda tekne ve ağ bakımı yaptığını ifade eden Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini belirtti.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da rüzgar dolayısıyla limanda beklediklerini ifade etti.

Lodosun yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.