Tekirdağlı Balıkçılar İstavritle Gülüyor

Marmara Denizi'nde avlanan Tekirdağlı balıkçılar, sezonun açılmasıyla birlikte bol miktarda istavrit avlıyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların bir aydır yüzlerinin istavritle güldüğünü belirtti.

Marmara Denizi'nde avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçıların yüzü istavritle gülüyor.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, denizden bol istavritle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların yüzünün bir aydır istavritle güldüğünü söyledi.

Balıkçıların sezonun açılmasının ardından denizde ekmek mücadelesi verdiğini belirten Pehlivanoğlu, "Sezonun açılmasının üzerinden bir ay geçti. Bir aydır balıkçılar denizde nasiplerini aramaya devam ediyor, ağlara en çok istavrit takılıyor. Bunun yanında hamsi, sardalya gibi balıklar da oluyor. İnşallah bol balık olmaya devam eder, hem balıkçılar hem de vatandaşlar için iyi olur." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol da balık tezgahlarında çeşidin bol olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların en çok istavriti tercih ettiğini ifade eden Erol, "Bu sene palamut neredeyse hiç olmadı. İstavrit bol miktarda var. Onun yanında mevsim balıkları da çıkıyor. İlgi daha çok istavrite oluyor. İstavrit ağlara takılmaya devam edecek gibi görünüyor." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
