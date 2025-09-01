Tekirdağlı Balıkçılar Av Yasağının Bitmesiyle Marmara'ya Açıldı

Denizlerde av yasağının bitmesiyle Marmara'ya açılan Tekirdağlı balıkçılar limana istavrit ve kolyoz balığıyla dönüyor.

Gırgır ve trol ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerine yönelik 15 Nisan'da başlayan genel av yasağının gırgır tekneleri için 1 Eylül'de sona ermesiyle, kentte hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar gece denize açıldı.

Ağlarını Marmara Denizi'ne bırakan balıkçılar, limana istavrit ve kalyozlarla döndü.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Türkiye'nin 15 bin 22 ruhsatlı tekne ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin 100 farklı ülkeye su ürünleri ihracatı yaptığını belirten Aksoy, "İhracatımızın yaklaşık yarısı Avrupa ülkelerine gitmektedir. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Rusya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İngiltere, Japonya, ABD, İspanya, Almanya ve Irak gibi güçlü pazarlar yer almaktadır. İhracatın lokomotifini, yetiştiricilik yoluyla elde edilen alabalık, çipura, levrek ve Türk somonu gibi türler oluşturmaktadır. Ayrıca kafeslerde büyütülen mavi yüzgeçli orkinos da önemli ihracat kalemlerinden biridir." ifadesini kullandı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da bu yıl lüfer ve palamudun bol olmasını beklediklerini aktardı.