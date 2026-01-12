Haberler

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Tekirdağ'da dün akşam başlayan kar yağışı kent merkezinde etkisini yitirirken, yüksek kesimlerde özellikle Ganos Dağı eteklerinde aralıklı olarak devam ediyor. Hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü ve kar yağışının yarına dek sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Dün akşam başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkisini yitirirken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa, Şarköy ilçelerinin yüksek kesimleriyle Ganos Dağı eteklerinde kar yağışı aralıklı sürüyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yüksek kesimlerde yarına dek sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
