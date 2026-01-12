Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Tekirdağ'da dün akşam başlayan kar yağışı kent merkezinde etkisini yitirirken, yüksek kesimlerde özellikle Ganos Dağı eteklerinde aralıklı olarak devam ediyor. Hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü ve kar yağışının yarına dek sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel