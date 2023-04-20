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Tekirdağ yolunda araç yoğunluğu

Tekirdağ yolunda araç yoğunluğu

Güncel Haberler

RAMAZAN Bayramı tatili nedeniyle, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

RAMAZAN Bayramı tatili nedeniyle, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, tatillerini Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, İstanbul- Tekirdağ kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Tekirdağ girişi ve kent merkezinde yoğunluk nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Tekirdağ'ın Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Namık Kemal Üniversitesi kavşağı mevkilerinde yoğunluk nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Trafik yoğunluğu nedeniyle polis ve jandarma trafik ekipleri önlem aldı. Ekipler, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Güncel

Ramazan Bayramı Trakya Bölgesi Çanakkale Tekirdağ Güncel Haberler

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