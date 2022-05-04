Tatilcilerin dönüşü sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatilcilerin dönüşü sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Güncel
 - Güncelleme:

Tatilcilerin dönüşü sürüyor Trakya güzergahındaki illere bayram tatiline çıkan İstanbullu vatandaşların dönüşe geçmesiyle Tekirdağ yollarında yoğunluklar yaşanıyor.

Tatilcilerin dönüşü sürüyor

TEKİRDAĞ - Trakya güzergahındaki illere bayram tatiline çıkan İstanbullu vatandaşların dönüşe geçmesiyle Tekirdağ yollarında yoğunluklar yaşanıyor.

İstanbul'dan çıkarak Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale gibi illerde Ramazan Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Yerli tatilcilerin dönüşe geçmesiyle İstanbul'un yanın başındaki Tekirdağ'ın karayollarında İstanbul yönüne doğru yoğun bir trafik akışı olduğu gözleniyor.

Trafik yoğunluğu drone ile havdan da görüntülenirken, kırsal bölgede jandarma ekipleri, polis sorumluluk bölgesinde ise emniyet ekipleri herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca İstanbul yönüne giden trafik akışında yolun iki şeridi araçlarla dolup taşarken, İstanbul'dan Tekirdağ yönündeki şeritler ise boş kaldı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title