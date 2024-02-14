Tekirdağ Yelken Yarışları Tamamlandı
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen Açık Tekirdağ Yelken Yarışları sona erdi. Yarışlara 75 sporcu katıldı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünce düzenlenen Açık Tekirdağ Yelken Yarışları tamamlandı.
Yelken İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan yarışlar optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen ve iki gün süren yarışlara farklı yelken kulüplerinden 75 sporcu katıldı.
Yarışların sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer, Yelken İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel ve kulüp yetkilileri dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.