Tekirdağ, Yabancı Turistlerin Gözdesi Haline Geldi

Tekirdağ, Yabancı Turistlerin Gözdesi Haline Geldi
Tekirdağ, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Turizm sezonunun yıl sonuna kadar uzaması bekleniyor.

Tekirdağ, en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan turist çekiyor.

İstanbul'a yakınlığıyla kolay ulaşılabilen Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi mirası, mavi bayraklı plajlarıyla turistlerin rotasında yer alıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın turist sayısının giderek arttığını söyledi.

Elverişli hava koşullarının sürmesiyle turizm sezonunun yıl sonuna kadar uzamasını beklediklerini belirten Karaküçük, yıl sonuna kadar turist ağırlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Karaküçük, yamaç paraşütü, ATV turları ve yelken gibi doğa ve adrenalin temalı turizm çeşitlerine ilginin her geçen yıl arttığını dile getirdi.

Bölgede basit konaklama belgeli 135, turizm işletme belgeli 46 tesisin sezon boyunca tam kapasiteyle hizmet verdiğini anlatan Karaküçük, "Yurt dışından en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan turist ağırlıyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayımızı artırmak ve daha fazla ülkeden ziyaretçinin kentimize gelmesini sağlamak adına çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Karaküçük, Macar turistlerin en çok Macaristan Prensi 2. Ferenc Rakoczi'nin 1720-1735'te Osmanlı'nın misafiri olarak kaldığı ve müzeye dönüştürülen evi ziyaret ettiklerinin altını çizdi.

Bağ bozumu etkinlikleri, doğa sporları organizasyonları ve coğrafi işaretli gastronomi ürünlerinin turist sayısını artırdığını belirten Karaküçük, gurbetçilerin de geçiş güzergahında yer alan Tekirdağ'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Kente gelen turist sayısında artış beklediklerini dile getiren Karaküçük, şunları kaydetti:

"Kentte yaklaşık 850 bin yazlıkçı bulunuyor. İstanbul sınırındaki Sultanköy'den Çanakkale sınırına kadar uzanan 133 kilometrelik Marmara kıyı şeridimiz yazlıklarla dolu. Bu da ziyaretçi sayısının artmasına katkı sağlıyor."

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
500
