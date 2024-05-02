Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda kaçak içki, sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi.
Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Şarköy, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 litre kaçak içki, 30 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.
Kırklareli'nde de jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.