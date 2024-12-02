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Tekirdağ ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Tekirdağ ve Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri sürücüleri uyararak önlemler aldı. Hava sıcaklığı Tekirdağ'da 11, Kırklareli'nde ise 8 derece olarak ölçüldü. Yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak sağanaktan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Sağanak Kırklareli'nde de zaman zaman etkili oluyor. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte yağışın gün boyu sürmesi ön görülüyor.

Edirne'de de zaman zaman sağanak geçişleri görülüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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