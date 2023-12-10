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Tekirdağ ve Kırklareli'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Tekirdağ ve Kırklareli'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu işbirliğinde düzenlenen program için vatandaşlar Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, dünyanın Gazze'de yaşananlara sessiz kalmaya devam ettiğini söyledi.

Her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Çalışkan, "Bugün bütün meydanlarda, insanlık değerlerini Gazze'de yok eden siyonistlere, emperyalistlere karşı yeniden insanı değerleri hatırlatmak için toplandık. Tarih boyunca dünyadaki insani değerler mazlum coğrafyalarda bombalar altına gömüldü. Demokratlar, laikler, hukukçular sanatçılar, lobiciler, insan hakları savunucuları, Filistin'de bebekler katlediliyor, neredesiniz? Filistin'de kadınlar katlediliyor neredesiniz? Gazze'de soykırım yapan işgalciler 2 ayda 17 bin Filistinliyi şehit etti." diye konuştu.

Çalışkan, herkesin Gazze'de yaşanan soykırıma tepki göstererek, İsrail ürünlerini boykot etmesi gerektiğini dile getirdi.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını belirten Çalışkan, "Gazze'deki her yer siyonistlerin hedefinde. Siviller üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler yasaklanan bombaları Gazze'ye yağdırıyor. Gazze'deki zulüm tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Tüm dünya halkları tepkilerini açıkça göstermelidir. Bu yapılan soykırımdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de İHH İnsani Yardım Derneğince yürüyüş düzenlendi.

Karagöz Parkı'nda toplanan, aralarında çocukların da olduğu grup, ellerinde İsrail'in saldırılarını kınayan pankart ve dövizler taşıdı.

Dernek üyesi Vahit Alperen Kuş, yaptığı açıklamada, İsrail'in yıllardır Filistin'de büyük zulümler yaptığını belirtti.

İsrail'in Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırmadan saldırılarına devam ettiğini ifade eden Kuş, şunları kaydetti:

"Yıllardır Filistinlilerin topraklarını işgalci teröristler eliyle gasp eden İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımla Filistinlileri vatanlarını terk etmeye zorluyor. Gazze'ye tüm dünyanın yaklaşık 80 yıldır acısını unutmadığı Hiroşima saldırılarında atılan bombaların 3 katından fazlası atıldı. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hesap vermelidir."

Açıklamanın ardından grup, sloganlar eşliğinde Mustafa Kemal Bulvarı ve Sancaktar Caddesi'nden geçerek Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Kaynak: AA / Güncel

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