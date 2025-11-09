Haberler

Tekirdağ ve Kırklareli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ ve Kırklareli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış, caddelerde su birikintilerine yol açtı. Polis, trafikte önlemler aldı ve sürücüleri uyardı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Hava sıcaklığı 20 derece.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de öğle saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
