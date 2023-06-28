Tekirdağ ve Edirne'nin güneyine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde yarından itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi için yarından itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın sabahtan itibaren öğle saatlerine kadar, Tekirdağ il geneli ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.