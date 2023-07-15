Tekirdağ ve Edirne'de 15 Temmuz Şehitlikleri Ziyaret Edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan eski şehir mezarlığında ve Edirne'nin Keşan ilçesinde Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ziyaret edildi. Törenlerde Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için kırmızı karanfil bırakıldı. Ayrıca Keşan'da düzenlenen fotoğraf sergisi açılışıyla etkinlikler devam etti.

TEKİRDAĞ ve Edirne'nin Keşan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, şehitlikler ziyaret edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan eski şehir mezarlığında bulunan şehitlikte tören gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törende, şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindki heyet şehitliklere kırmızı karanfil bıraktı.

Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Alay Komutanı Ahmet Çetin, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

KEŞAN'DAKİ PROGRAM

Edirne'nin Keşan ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Asri Mezarlık'ta bulunan Şehitlik ziyaret edildi. Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından protokol şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Protokol, açılışın ardından fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Ziyaret ve fotoğraf sergisi açılışına, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, askeri erkan, gaziler, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı. (DHA)