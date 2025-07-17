Tekirdağ ve Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını, Gelibolu ilçesine sıçradıktan sonra ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

Şenköy Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaşan yangın geniş alanda etkili oldu.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan yerlerdeki inceleme ve tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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