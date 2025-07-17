Tekirdağ ve Çanakkale'de Orman Yangını: Dronla Görüntülendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Şenköy Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaşan yangın geniş alanda etkili oldu.

Yangın alanında çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan yerlerdeki inceleme ve tarama çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada yangında zarar gören alan dronla görüntülendi.