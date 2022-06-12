Tekirdağ Valisi Yıldırım yenilenen ameliyathanenin açılışına katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ Valisi Yıldırım yenilenen ameliyathanenin açılışına katıldı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ Valisi Yıldırım yenilenen ameliyathanenin açılışına katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Devlet Hastanesi'nde bir ilaç firması tarafından yenilenen ameliyathanenin açılışını yaptı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Devlet Hastanesi'nde bir ilaç firması tarafından yenilenen ameliyathanenin açılışını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yenilenen ameliyathanenin açılışına Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan, Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ve hastane yöneticileri katıldı.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bazı eksiklikler ya da çabuk yıpranmalardan kaynaklı birtakım olumsuzlukları elbirliği ile giderildiğini belirterek, "Buraya gelip şifa bekleyen, sağlığına kavuşarak dönmeyi arzu eden, o umutla gelen insanların umudunu Vildan hanım hem yeşertti, hem artırdı. Sizinle birlikte çalışan yönetim kurulu üyelerine, Polifarma personeline de teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım hayırsever Vildan Kumrulu'ya plaket takdim etti.

Açılışın ardından katılımcılar yenilenen ameliyathaneyi gezdi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Devlet Hastanesi Aziz Yıldırım Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title