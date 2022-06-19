Tekirdağ Valisi Yıldırım &quot;Sevgi Eli Sanata Dönüştü&quot; serginin açılışına katıldı - Haberler

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Tekirdağ Valisi Yıldırım "Sevgi Eli Sanata Dönüştü" serginin açılışına katıldı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ Valisi Yıldırım 'Sevgi Eli Sanata Dönüştü' serginin açılışına katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce düzenlenen "Sevgi Eli Sanata Dönüştü" serginin açılışını yaptı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce düzenlenen "Sevgi Eli Sanata Dönüştü" serginin açılışını yaptı.

Vali Yıldırım, sevgi evlerinden kalan çocukların, öğretmenleri gözetiminde yaptıkları çalışmaların yer aldığı serginin açılışının ardından, çocuklarla sohbet etti.

Daha sonra Yıldırım, sergiyi gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu da katıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Aziz Yıldırım Tekirdağ Çocuk Güncel Haberler

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